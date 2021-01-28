Ростех начал испытания первого российского двигателя для лёгких вертолётов

https://static.news.ru/photo/d1083336-6213-11eb-aed8-fa163e074e61_660.jpg Фото: uecrus.com

Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК), входящая в структуру Ростеха, впервые провела испытания российского двигателя ВК-650В, предназначенного для лёгких вертолётов. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Силовую установку запустили на испытательном стенде «ОДК-Климов» в Санкт-Петербурге.

Двигатель запустился с первого раза, ожидаемые характеристики в ходе первого запуска подтверждены. Это начало большого пути, который нам предстоит пройти очень быстро, — приводит пресс-служба слова индустриального директора авиационного кластера Ростеха Анатолия Сердюкова.

Специалисты провели первую часть испытаний из четырёх запланированных: осуществили запуск и оценили ключевые параметры изделия. После стендовых испытаний и подтверждения технических характеристик будет определена возможность использования новинки в составе вертолёта.

Сертифицировать двигатель планируют к 2023 году. После этого откроется перспектива серийного производства.

О начале разработки нового газотурбинного турбовального двигателя ВК-650В предприятие «ОДК-Климов» Объединённой двигателестроительной корпорации объявило в 2019 году. Силовая установка предназначена для машин Ка-126, Ка-226Т, «Ансат», «Ансат-У», VRT-500 и зарубежных лёгких вертолётов. Она должна превзойти по характеристикам все существующие аналоги. Взлётная мощность составит 650 лошадиных сил.

Новый двигатель почти на 12% состоит из деталей, изготовленных с помощью 3D-печати. Это позволило ускорить производство демонстрационного образца.

В создании силовой установки участвуют «ОДК-Климов», ВИАМ, ЦИАМ имени П. И. Баранова, УМПО, ПК «Салют», ММП имени В. В. Чернышёва и ряд других предприятий.

Ранее, как писал NEWS.ru, гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов сообщил, что российский двигатель для лёгких вертолётов, в том числе для «Ансатов», будет готов через четыре года. В настоящее время эти двигатели закупаются в Канаде.