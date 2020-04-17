Россотрудничество и Google запустили совместный проект на период пандемии

https://static.news.ru/photo/00445804-809d-11ea-a231-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cергей Булкин/NEWS.ru

Россотрудничество совместно с интернет-компанией Google запустили проект, который посвящён поддержке пользователей в период пандемии коронавируса.

Мы рады такому полезному сотрудничеству с Google. Считаем, что использование в работе предлагаемых ресурсов и сервисов, особенно в условиях пандемии коронавируса, значительно расширит возможности наших представительств, которые даже во время самоизоляции работают над продвижением российской культуры, науки и образования за рубежом, и поможет многим людям пережить этот нелёгкий период, — заявил замруководителя ведомства Михаил Брюханов.

С помощью нового ресурса пользователи по всему миру смогут заняться самообразованием и организацией онлайн-туров по российским историческим музеям.

На платформе доступны коллекции крупнейших российских музеев, таких как Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Государственная Третьяковская галерея, Государственный музей истории космонавтики и Дарвиновский музей, — подчеркнули представители ведомства.

В Россотрудничестве добавили, что большинство театров несмотря на карантин продолжают контактировать со своими зрителями. Они транслируют спектакли в прямых эфирах на персональных сайтах и видеохостинге YouTube.

NEWS.ru информировал ранее, что у нескольких организаторов концерта в Большом театре был обнаружен коронавирус.