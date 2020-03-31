https://static.news.ru/photo/16aaa072-7345-11ea-b6cc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Mail.ru Group фиксирует рост аудио- и видеозвонков в своих мессенджерах и соцсетях. Поводом к этому послужила пандемия COVID-19, из-за которой пользователям пришлось перейти на удалённую работу, карантин и самоизоляцию.

Во «ВКонтакте» число звонков, которые пользователи совершили за сутки, выросло на 20% по сравнению с прошлой неделей, количество отправленных сообщений — на 15%. «Одноклассники» показали рост числа групповых звонков в сутки на 70% по сравнению с показателями двухнедельной давности.

ICQ также стали пользоваться намного чаще: количество звонков за сутки по сравнению с прошлой неделей увеличилось на 33%. Использование корпоративного мессенджера Myteam увеличилось практически вдвое. Его пользователи стали звонить на 47% чаще, чем неделей ранее.

Ранее Почта Mail.ru добавила защиту от фишинговых сообщений о коронавирусе. Сервис при помощи антиспам-фильтров сможет бороться с сообщениями от интернет-мошенников, маскирующихся под ВОЗ и другие медицинские организаций.