Россияне смогут сообщать о заражении коронавирусом через приложение

https://static.news.ru/photo/0987af78-28af-11eb-b32b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Новое мобильное приложение позволит российским пользователям сообщать о заболевании COVID-19. Это позволит им уведомлять о риске тех, кто контактировал с ними в течение последних двух недель.

О разработке сообщило Минцифры. Новшество поможет в борьбе с распространением инфекции, при этом, как отмечается, приложение не будет собирать информацию о пользователях.

Самое важное — что использование приложения абсолютно анонимно и безопасно. Не требуется регистраций — достаточно его установить и активировать. При этом установка приложения, как и информирование о факте заболевания, — дело добровольное, но чем больше пользователей его установит, тем шире будет охват, — заявил глава ведомства Максут Шадаев, чьи слова приводит РИА Новости.

Министр подчеркнул, что таким образом используются все возможности современных мобильных платформ. Он обратил внимание на важность своевременной оценки рисков контактов с заболевшими людьми. Шадаев убеждён, что приложение позволит решить эту задачу. Ожидается, что оно будет запущено в ближайшее время.

Количество смертельных исходов из-за коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в России за сутки увеличилось на 442 против 303 днём ранее. Это рекордный показатель с начала пандемии.

В России 17 ноября выявили 22 410 новых случаев COVID-19 в РФ за сутки в 85 регионах. Всего с начала пандемии в России зафиксировано 1 971 013 заболевших. Вылечились 1 475 904 человека, из них 22 055 — за минувшие 24 часа. Активных случаев по данным на утро 17 ноября — 461 178.

Как писал NEWS.ru, мобильный телефон может быть одним из основных источников бактерий и вирусов, предупредили в Роспотребнадзоре. Так, он может стать переносчиком возбудителей гриппа, коронавируса и других респираторных вирусных инфекций.