Компания «Ростелеком» предложила россиянам оплачивать товары и услуги в магазинах с помощью изображения своего лица. Прототип системы будет представлен в октябре на форуме финансовых технологий Finopolis в Сочи.
В рамках прототипа с помощью лица можно будет купить кофе в кофемашине, — пишут «Ведомости» со ссылкой на участника проекта.
На широкий рынок, как утверждается, функция выйдет ближе к концу осени.
Чтобы оплатить товары и услуги пользователю будет необходимо связать свои биометрические данные с банковской картой.
Как ранее писал News.ru, «Ростелеком» совместно с банковскими структурами до 31 августа должны были проверить качество биометрии клиентов, собираемых кредитными организациями для внутренних систем.