Для урегулирования обвинений в незаконном сборе личной информации детей без согласия родителей американские компании YouTube и Google заплатят $170 млн. Об этом сообщила Федеральная торговая комиссия США (FTC), которая и выдвинула претензии к корпорациям вместе с генпрокурором Нью-Йорка.

В итоге Google и YouTube выплатят FTC рекордные $136 млн. Оставшиеся $34 млн пойдут в бюджет штата Нью-Йорк, передаёт РИА Новости. Американские пользователи обратились в комиссию в апреле 2018 года....