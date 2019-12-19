Россияне научились обходить запрет на анонимность в интернете при помощи неких сервисов. Сервисы дают клиенту в аренду телефонный номер за небольшую сумму на несколько часов.
С помощью этих номеров клиенты регистрируются в приложении и соцсети, а после могут использовать для распространения вредоносных программ и других видов мошенничества. Больше всего это касается пользователей соцсетей и онлайн-магазинов,
Аренда номера стоит недорого — от 3 до 300 рублей, дают номер на несколько часов. Направлены сервисы на русскоязычную аудиторию, судя по ошибкам в англоязычных версиях сайтов.
Использование анонимных номеров может привести к росту мошенничества. Так, при помощи сгенерированных аккаунтов анонимные пользователи могут накручивать лайки у постов, чтобы заманить других пользователей. Чаще всего это посты, в которых продают несуществующий товар. Такая же ситуация и с вредоносными приложениями.
Блокировать все номера анонимщиков интернет-порталам не удаётся: их список очень быстро обновляется.
Ранее NEWS.ru сообщал, что директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков предлагает ввести новые правила идентификации пользователей, оставляющих свои комментарии под публикациями в сетевых изданиях. По его словам, юзеры делятся мнением по поводу материалов в Интернете, однако регистрируются под вымышленными именами.
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