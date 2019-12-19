https://static.news.ru/photo/a758b584-22da-11ea-9506-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Россияне научились обходить запрет на анонимность в интернете при помощи неких сервисов. Сервисы дают клиенту в аренду телефонный номер за небольшую сумму на несколько часов.

С помощью этих номеров клиенты регистрируются в приложении и соцсети, а после могут использовать для распространения вредоносных программ и других видов мошенничества. Больше всего это касается пользователей соцсетей и онлайн-магазинов, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на экспертов по кибербезопасности.

Аренда номера стоит недорого — от 3 до 300 рублей, дают номер на несколько часов. Направлены сервисы на русскоязычную аудиторию, судя по ошибкам в англоязычных версиях сайтов.

Использование анонимных номеров может привести к росту мошенничества. Так, при помощи сгенерированных аккаунтов анонимные пользователи могут накручивать лайки у постов, чтобы заманить других пользователей. Чаще всего это посты, в которых продают несуществующий товар. Такая же ситуация и с вредоносными приложениями.

Блокировать все номера анонимщиков интернет-порталам не удаётся: их список очень быстро обновляется.

Ранее NEWS.ru сообщал, что директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков предлагает ввести новые правила идентификации пользователей, оставляющих свои комментарии под публикациями в сетевых изданиях. По его словам, юзеры делятся мнением по поводу материалов в Интернете, однако регистрируются под вымышленными именами.