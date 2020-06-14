Технологии

Россияне нарушали режим ради фотографий Дворцовой площади и Кремля

09:54, 15 июня 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Облако Mail.ru выяснило, ради фотографий каких достопримечательностей россияне нарушали режим самоизоляции. Самыми неосмотрительными гражданами оказались жители Санкт-Петербурга, которые чаще всего снимали Дворцовую площадь, Эрмитаж, храм Спаса на Крови и Казанский собор.

Кронштадт также оказался в топе самых фотографируемых мест. Жители Москвы посещали Кремль и Красную площадь, храм Василия Блаженного, а также МГУ им. Ломоносова и ГУМ, которые неожиданно обошли Большой театр и Останкинскую телебашню. В других городах России самыми популярными достопримечательностями оказались:

  • Нижний Новгород — Чкаловская лестница;
  • Казань — мечеть Кул-Шариф, Храм всех религий и Дворец земледельцев;
  • Волгоград — Мамаев курган и скульптура «Родина-мать»;
  • Сочи — Красная Поляна и Роза Хутор;
  • Севастополь — Памятник затопленным кораблям;
  • Екатеринбург — бизнес-центр «Высоцкий» и Храм на Крови.

Самыми фотогеничными локациями за границей, в которых пользователи сервиса делали снимки чаще всего, стали Стамбул, остров Бали, Нью-Йорк и Вена.

В рамках исследования разработчики прибегли к помощи технологии компьютерного зрения. Облако Mail.ru также выяснило, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество фотографий пользователей сократилось на 91%. В компании объяснили падение соблюдением большинством россиян введённого режима самоизоляции.

Ранее NEWS.ru рассказал, что гендиректор Mail.ru Group Борис Добродеев предложил правительству рассмотреть меры поддержки налогового и регуляторного характера для российских разработчиков видеоигр и других высокотехнологичных компаний.

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