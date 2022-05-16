Россиянам рассказали об опасности вредоносных email-писем «Лаборатория Касперского»: вредоносные email-письма содержат HTML-вложения, обходящие защиту почтовых клиентов

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В России с начала года были заблокированы 800 тысяч вредоносных писем, сообщил «Газете.Ru» ведущий спам-аналитик «Лаборатории Касперского» Роман Деденок. По его словам, в таких письмах рассылают HTML-вложения, обходящие защиту почтовых клиентов. При этом они могут быть частью самого сообщения, а не прикреплены к нему.

Ландшафт фишинговых угроз меняется. Это связано с тем, что, с одной стороны, растёт уровень цифровой грамотности и эффективность защитных технологий, с другой — злоумышленники усложняют свои тактики и приёмы, это способствует повышению «конверсии» таких атак. Сами рассылки всё чаще становятся таргетированными, особенно в случае атак на бизнес, поэтому к такой угрозе, как фишинг, следует относиться со всей серьёзностью, — рассказал эксперт.

Деденок посоветовал не открывать входящие сообщения от неизвестных источников и проверять открывающиеся из этих писем адреса сайтов.

13 мая в App Store появились мошеннические приложения, которые имитируют сервисы Сбербанка: «Сбербанк онлайн сайт», Sberbank Mobile banking, Sberbank on-line banking, а также Sberbank Conference. Служба безопасности банка заявила, что работает над их блокировкой.