Россиянам рассказали о самых безопасных мессенджерах

Директор по продуктовой стратегии «Группы Т1» Сергей Иванов заявил, что самыми безопасными считаются мессенджеры, в которых обмен сообщений идёт с использованием протоколов Bluetooth и Wi-Fi, без подключения к Интернету или использования других телекоммуникационных сервисов оператора. По его мнению, таким требованиям отвечают, к примеру, FireChat, Bridgefy и Serval Mesh, сообщает агентство ПРАЙМ.

Сравнительно безопасны малопопулярные мессенджеры: хакерам неинтересно взламывать их защиту, чтобы получить доступ к аккаунтам всего нескольких сотен человек, — объяснил Иванов.

Он добавил, что ещё одной надёжной группой являются служебные мессенджеры. Их создавали для решения внутренних задач компаний и корпораций, поэтому их защиту усилили корпоративными мерами безопасности.

Ранее стало известно, что WhatsApp не коснутся меры, которые введут в России против компании Meta, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Как отметил собеседник агентства, мессенджер трогать не будут, поскольку он является средством коммуникации, а не источником размещения.