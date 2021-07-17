Россиянам рассказали о пользе выключения Wi-Fi

Директор по информационной безопасности компании Awillix Александр Герасимов заявил, что Wi-Fi следует отключать всегда, когда он не нужен. В беседе с агентством ПРАЙМ эксперт предупредил о множестве технических возможностей по краже данных, которыми обладают злоумышленники.

Например, единожды подключившись к сети MT_FREE, смартфон будет всегда без предупреждения подключаться к сетям с таким названием. Злоумышленнику достаточно создать свою точку доступа с именем MT_FREE — и смартфон к ней подключится. После чего у него появится возможность перехватывать трафик, видеть передаваемые пароли, номера кредитных карт и так далее, — пояснил Герасимов.

Он предупредил, что злоумышленники также могут создать и фишинговый Captive Portal — ту страницу, которая появляется после подключения к Wi-Fi-сети и требует от пользователя выполнить некоторые действия. Это может быть просьба ввести номер телефона, а через него мошенники способны собирать персональные данные пользователей.

Ранее стало известно, что бельгийский исследователь в области цифровой безопасности Мэти Ванхоф обнаружил в технологии Wi-Fi серию уязвимостей, которые позволяют хакерам взломать почти все устройства, использующие эту систему. Получается, что эта критическая ошибка поставила под угрозу почти все устройства.