Россиянам посоветовали сохранить свои данные из хранилищ iCloud и Google

Жителям России следует сохранить свои данные из облачных хранилищ Google и iCloud из-за возможных проблем с оплатой сервисов после отключения ApplePay и GooglePay в России. Как заявил РИА Новости директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков, iCloud и Google могут не предусмотреть возможность сохранения данных пользователей и начать удалять их за неуплату.

Как долго продлятся эти проблемы, связанные с отсутствием возможности оплатить эти сервисы — довольно большой вопрос, — сказал Зыков.

По его словам, данные лучше переносить на российские «Яндекс.Диск» и «Облако Mail.ru», так как эти сервисы всегда можно будет оплатить через веб-версию.

Ранее в Telegram-канале Альфа-Банка сообщили, что с 10 марта приложение AppStore перестанет принимать оплату по российским картам. В банке отметили, что при этом останется возможность пополнить Apple ID по номеру телефона, также можно пополнить счёт заранее.

До этого ЦБ РФ также заявил, что сервисы Apple Pay и Google Pay для карт Visa и Mastercard перестанут функционировать в России, но бесконтактная оплата с помощью этих карт, как и стандартная контактная, останется доступна в полной мере на всей территории России.