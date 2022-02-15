Россиянам назвали приложения, ворующие личные данные

Сохранённые на телефоне данные защитить проще, чем сведения, имеющиеся у телефонных операторов, поэтому не следует пренебрегать такой возможностью. К утечке сообщений, фотографий, контактов, переписки и банковских данных может привести наличие скрытого вредоносного ПО на телефоне. Об этом предупредила в интервью агентству ПРАЙМ аналитик группы оперативного мониторинга Angara Security Татьяна Лынова.

Она предупредила , что шпионское ПО обычно просит необоснованые разрешения на доступ к разным функциям и файлам телефона и управление ими. Жертвой такого ПО может стать что угодно, включая фонарик, редактор фотографий или приложение для подсчёта калорий.

Чтобы избежать вероятности подцепить вирусы, следует пользоваться только официальными магазинами приложений (Google Play Store, App Store). Однако даже это не гарантирует безпасности.

Ранее партнёр и директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов заявил, что по номеру мобильного телефона можно как минимум узнать месторасположение его владельца. Точную локацию абонента способны выяснить сотовые операторы с помощью технологий пеленгации.