Россиян предупредили об угрозе персональным данным при установке VPN

Скачивание и установка VPN-сервисов из непроверенных источников может создавать угрозу для персональных данных пользователей, заявила директор Центра правовой помощи гражданам в цифровой среде Людмила Куровская. По её словам, которые приводит ТАСС, бесплатные приложения от малоизвестных компаний могут использовать сведения о пользователях в рекламных целях или собирать избыточную информацию о мобильном устройстве. Кроме того, у таких компаний может не быть политики конфиденциальности.

Используя VPN, вы доверяете этому сервису информацию о себе на таком же глубоком уровне, который обычно доступен вашему интернет-провайдеру. То есть VPN-провайдер может узнать, чем занимается пользователь в сети, — подчеркнула Куровская.

Согласно данным компании Top10VPN, спрос на VPN-сервисы в России резко вырос после блокировки социальных сетей Instagram и Facebook, принадлежащих компании Meta.

Ранее главный разработчик сайта kremlin.ru Артём Геллер посоветовал россиянам не экономить на VPN и использовать платные сервисы, так как они являются более надёжными и безопасными. По его словам, бесплатные сервисы VPN действительно могут без ведома пользователей похищать их личную информацию и уже давно замечены в больших объёмах торговли персональными данными, в основном обезличенными.

Эксперт также посоветовал изучить информацию и историю о компании, которая занимается предоставлением VPN-сервисов. По его мнению, лучше не выбирать новую фирму, а отдать предпочтение тем, которые дольше находятся на рынке.