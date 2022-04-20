Россиян предупредили, что смартфоны хранят данные и после удаления файлов

Смартфоны хранят данные даже после удаления файлов, предупредил эксперт по мобильным киберугрозам «Лаборатории Касперского» Виктор Чебышев в разговоре с «Газетой.Ru». Информация исчезнет, только если её перезаписать, поэтому не стоит продавать старые устройства, отметил он.

Специфика памяти гаджетов такова, что файлы удаляются, только если их перезаписать, во время сброса настроек этого не происходит. Поэтому при наличии соответствующих технических навыков теоретически можно получить доступ к тем или иным данным на подержанных устройствах. Злоумышленники могут использовать данные для шантажа, мошенничества или реализации атак, — сказал Чебышев.

Если же человек хочет продать гаджет, нужно правильно стереть информацию, добавил специалист. Здесь нет универсального метода, всё зависит от типа устройства, его операционной системы. Помочь с этим могут официальные реселлеры.

Сам Чебышев не продаёт свою технику, поэтому у него дома есть смартфон аж с 2009 года.

Ранее стало известно, что на фоне высокой инфляции и дефицита россияне стали чаще делать выбор в пользу подержанных смартфонов. В ответ российские продавцы электроники начали активнее осваивать вторичный рынок. Скидка на бывшие в употреблении устройства доходит до 60%.