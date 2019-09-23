https://static.news.ru/photo/eb7f36f2-dde8-11e9-8f87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Российские учёные в лабораторных условиях создали искусственное мясо. Оно может появиться на прилавках магазинов в 2023 году.

Исследования проводились на протяжении двух лет. Первые 40 граммов продукта обошлись в 900 тысяч рублей. По оценкам сотрудников «Очаковского комбината пищевых ингредиентов» (ОКПИ), через пять лет килограмм культивируемой говядины будет стоить 800 рублей.

По мнению специалистов, искусственное мясо безопасно для человека и хранится в два раза дольше обычного. Его получают из мышечной ткани телёнка элитной породы «Абердин-ангус» возрастом 2-3 дня. Клетки помещают в питательную среду для поддержания роста и деления клеток.

Культуральная среда представляет собой гель, состоящий из аминокислот, витаминов, солей, глюкозы, факторов прикрепления и роста, пишет РИА Новости .

Решающий вопрос в процессе получения мяса — это выбор подходящего состава среды. Она не только должна поддерживать деление клеток, но придавать продукту максимально реалистичный вкус, сочность, цвет и аромат, — рассказал директор ОКПИ Александр Савков.

Он добавил, что питательная среда — самый дорогой ингредиент, влияющий на стоимость выращивания клеток.

Ранее News.ru сообщал, что в лабораториях Клиники эндопротезирования суставов ЦИТО им. Н.Н. Приорова приступили к созданию искусственных костей и сухожилий. Об этом рассказал директор института Николай Загородний. Два года — таков максимальный срок создания первых образцов тканей.