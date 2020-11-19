Россия проведёт в Арктику высокоскоростной Интернет

Минтранс РФ, Росморречфлот и «Росморпорт» начали реализацию проекта по строительству трансарктической магистральной подводной оптоволоконной линии связи по маршруту Мурманск — Владивосток, которая будет иметь выход локальных линий связи в крупнейшие порты и населённые пункты Арктической зоны.
Об этом сообщили в Росморречфлоте. По его данным, цель проекта —развитие портовой инфраструктуры на трассе Северного морского пути и формирование цифровой экосистемы региона. Как отмечается в пресс-релизе ведомства, проведение линии позволит создать цифровую инфраструктуру для добычи и перевозки углеводородов в Арктике. Кроме того, это поможет решить многие задачи геологоразведки, а также обеспечить альтернативы спутниковой связи для этой местности,
Протяжённость трансарктической магистральной подводной оптоволоконной линии составит более 12,5 тысячи км без учёта ответвлений до населённых пунктов вдоль трассы, пропускная способность — 52–104 Тбит/с. Оператором линии определён подведомственный Росморречфлоту «Морсвязьспутник». По
Ранее NEWS.ru писал о том, что российский атомный ледокол «Арктика» отправился в свой первый рабочий рейс. Судно стартовало из Мурманска и взяло курс в направлении Карского моря.