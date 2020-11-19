Россия проведёт в Арктику высокоскоростной Интернет

https://static.news.ru/photo/b0947c9e-2a33-11eb-8a59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Минтранс РФ, Росморречфлот и «Росморпорт» начали реализацию проекта по строительству трансарктической магистральной подводной оптоволоконной линии связи по маршруту Мурманск — Владивосток, которая будет иметь выход локальных линий связи в крупнейшие порты и населённые пункты Арктической зоны.

Об этом сообщили в Росморречфлоте. По его данным, цель проекта —развитие портовой инфраструктуры на трассе Северного морского пути и формирование цифровой экосистемы региона. Как отмечается в пресс-релизе ведомства, проведение линии позволит создать цифровую инфраструктуру для добычи и перевозки углеводородов в Арктике. Кроме того, это поможет решить многие задачи геологоразведки, а также обеспечить альтернативы спутниковой связи для этой местности, передаёт ТАСС.

Протяжённость трансарктической магистральной подводной оптоволоконной линии составит более 12,5 тысячи км без учёта ответвлений до населённых пунктов вдоль трассы, пропускная способность — 52–104 Тбит/с. Оператором линии определён подведомственный Росморречфлоту «Морсвязьспутник». По данным РБК, стоимость проекта составит 65 млрд рублей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российский атомный ледокол «Арктика» отправился в свой первый рабочий рейс. Судно стартовало из Мурманска и взяло курс в направлении Карского моря.



