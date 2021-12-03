Россия обогнала США и ЕС по индексу цифровизации

В ноябре 2021 года Россия заняла второе место по индексу цифровизации — по общей производительности семи суперкомпьютеров, попавших в топ-500 самых быстрых машин в мире. При этом ещё в июне по данному показателю РФ уступала Марокко и другим странам, рассказал изданию argumenti.ru директор Института программных систем имени А. К. Айламазяна РАН Сергей Абрамов.

Ещё в июне 2021 года позиции России были очень низкие. Суммарная производительность всех трёх суперкомпьютеров, которые были на территории России, составляла 0,42% от суммарной производительности суперкомпьютеров всего списка топ-500. Индекс цифровизации России был тогда хуже, чем в государстве Марокко, которое построило свой суперкомпьютер, — сообщил он.

По словам Абрамова, к ноябрю ситуация сильно улучшилась, прежде всего благодаря усилиям компании «Яндекс», которая приобрела три суперкомпьютера, вошедших в список топ-500, и усилиям Сбербанка, который купил ещё один суперкомпьютер.

По индексу цифровизации Россия обогнала КНР, Евросоюз и США, и уступает сейчас только Японии.

При этом из семи суперкомпьютеров в России создан отечественным производителем лишь один — «Ломоносов-2». Остальные предоставили китайские компании и NVIDIA. Производительность «Ломоносова-2», расположенного в Московском государственном университете имени М. В. Ломоносова, в четыре раза ниже, чем суперкомпьютера Сбербанка.

Конечно, мы можем говорить только о публичных суперкомпьютерах. Имеются и закрытые, непубличные суперкомпьютеры — в Саровском ядерном центре, в других местах. Но не надо думать, что они могут серьёзно изменить позицию России, потому что непубличных суперкомпьютеров в других странах тоже много, и пропорция между видимой и невидимой частью во всех странах сравнима. И в развитых странах она выше, чем в России, — заключил Абрамов.

Ранее две группы учёных из Хэфэйской национальной лаборатории физических наук при Научно-техническом университете Китая создали два новых квантовых вычислительных устройства на фотонах и сверхпроводниках. По словам специалистов, им удалось решить задачу, которая практически невыполнима на классических компьютерах.