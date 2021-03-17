Россия и Венгрия договорились о производстве модернизированного Ил-103

https://static.news.ru/photo/d6aab150-8749-11eb-b1fd-96000091f725_660.jpg Фото: uacrussia.ru

Договор на лицензионное производство и усовершенствование одномоторного самолёта ИЛ-103 подписали российская Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК) и венгерская компания Aviation Engineering. Об этом сообщил Минпромторг.

17 марта подписан договор на модернизацию и лицензионное производство Ил-103 в Венгрии между Авиационным комплексом им. С. В. Ильюшина (головное предприятие дивизиона транспортной авиации ПАО «ОАК» в составе Госкорпорации Ростех) и венгерской компанией Aviation Engineering, — говорится в сообщении.

РФ и Венгрия будут вместе разрабатывать усовершенствованную версию, а также производить лёгкий многоцелевой Ил-103 на производственной базе Aviation Engineering в городе Печ. Обновлённый самолёт будет представлять собой улучшенную версию своего одномоторного четырёхместного предшественника.

Летать модернизированный Ил-103 сможет в любых климатических условиях. Взлетать машина способна с самых коротких ВПП, в том числе и с грунтовым покрытием, а хранить Ил-103 можно и без ангара. При этом заказчик сможет сам выбрать нужную ему версию: учебный самолёт, самолёты для частного использования и туризма, транспортировки нуждающихся в экстренной медицинской помощи, перевозки пассажиров и мелких грузов в труднодоступные регионы, проведения мониторинга окружающей среды, патрулирования, сельского хозяйства.

Между тем в Белоруссии при содействии Минобороны РФ собираются создать Учебно-боевой центр совместной подготовки Военно-воздушных сил (ВВС) и войск Противовоздушной обороны (ПВО). На базе центра планируют организовать совместную подготовку экипажей самолётов Су-30СМ, обучение белорусских специалистов работе на современных зенитных ракетных комплексах, стоящих на вооружении ВС РФ, а также «совместное выполнение учебно-боевых задач», писал NEWS.ru.