Российский робот будет защищать граждан от аварий на опасных объектах

Многофункциональный робототехнический комплекс радиационной, химической и биологической защиты МРК-РХБЗ разрабатывают в России. Работы проходят в рамках гособоронзаказа, сообщили в Министерстве обороны.
В ведомстве уточнили, что в состав многофункционального комплекса войдут наземные роботизированные платформы, а также беспилотные летательные аппараты.
В Минобороны добавили, что робот будет способен выполнять весь комплекс работ по ведению радиационной, химической и биологической разведки. Помимо этого, должен будет принимать участие в ликвидации последствий применения противником оружия массового поражения в военное время.
В мирное время робототехнический комплекс можно будет применить в случае возникновения аварий на различных опасных объектах, отметили в пресс-службе ведомства.
Ранее, как писал NEWS.ru, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал чушью появившуюся информацию о том, что трещина в российском модуле Международной космической станции появилась из-за робота «Фёдора».