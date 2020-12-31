Российский робот будет защищать граждан от аварий на опасных объектах

https://static.news.ru/photo/66fcba7c-4cea-11eb-8915-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Многофункциональный робототехнический комплекс радиационной, химической и биологической защиты МРК-РХБЗ разрабатывают в России. Работы проходят в рамках гособоронзаказа, сообщили в Министерстве обороны.

В ведомстве уточнили, что в состав многофункционального комплекса войдут наземные роботизированные платформы, а также беспилотные летательные аппараты.

В Минобороны добавили, что робот будет способен выполнять весь комплекс работ по ведению радиационной, химической и биологической разведки. Помимо этого, должен будет принимать участие в ликвидации последствий применения противником оружия массового поражения в военное время.

В мирное время робототехнический комплекс можно будет применить в случае возникновения аварий на различных опасных объектах, отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее, как писал NEWS.ru, гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал чушью появившуюся информацию о том, что трещина в российском модуле Международной космической станции появилась из-за робота «Фёдора».