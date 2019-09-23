https://static.news.ru/photo/3bc8db52-de54-11e9-929d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/Russian Look

Химики из Сколковского института науки и технологий во главе с профессором Павлом Трошиным разработали способ синтеза растворимых веществ, применяемых для борьбы с вирусами ВИЧ, гриппа и герпеса.

Углеродные соединения фуллеренов блокируют жизнедеятельность вирусов и мешают им размножаться, однако создание из них лекарства представлялось невозможным из-за невозможности растворить их в жидкости или других биологических соединениях. Учёным же удалось вывести реакцию, позволяющую растворить модифицированные соединения фуллеренов в воде, сообщается на сайте Сколтеха .

Аспирант института Ольга Краевая рассказала, что в данный момент идут испытания соединений на животных, а до появления лекарств от ВИЧ и других вирусов могут пройти годы или десятилетия.

Как писал News.ru ранее, группа учёных из Канады, Швейцарии, Британии, России, США и Финляндии обнаружила механизм, который обезвреживает проявления СПИДа. Это открытие позволит создать новые препараты, которые можно будет применять для лечения различных заболеваний.