Российские учёные разработали оборудование для работы Интернета

Российские учёные разработали комплектующие для оптоволоконных линий связи, которые обеспечивают работу Интернета. Речь идёт о фотоприёмниках, которые обеспечивают переход сигнала с интернет-кабеля на устройство пользователя, пишут «Известия».

Технологии и технологическое оборудование для изготовления фотоприёмников создают в Центре компетенций НТИ «Фотоника» на базе Пермского госуниверситета. Работы проводятся в рамках проекта «Фосфид».

Сам фотоприёмник — это небольшое устройство размером с наушник. С одной стороны у него разъём для оптоволоконного кабеля, с другой — электрический разъём, откуда снимается сигнал, который потом обработает вычислительная техника, — приводит газета слова участника проекта, доцента Национального исследовательского университета ИТМО Евгения Колодезного.

Разработка пермских учёных позволит наладить производство комплектующих на территории страны. Также её будут использовать в системах мониторинга окружающей среды, медицинской фотонике и других областях. В рамках проекта разрабатываются два типа модулей на платформе InP. На данный момент выполнено эскизное проектирование одного из типов фотоприёмников, который предназначен для систем мониторинга окружающей среды.

В этом году будет завершено эскизное проектирование второй модификации фотоприёмника для систем телекоммуникаций. Также будут изготовлены первые макеты устройств, — пояснил в интервью газете руководитель проекта, доцент кафедры нанотехнологии и микросистемной техники ПГНИУ Антон Журавлев.

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