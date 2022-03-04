Российские компании начали переходить на отечественные облачные сервисы

Российские компании стали массово переходить с иностранных облачных сервисов на отечественные. Это стало следствием введённых в отношении РФ санкций Запада. Эксперты считают, что эффект может стать долгосрочным, пишет РБК.

Как сообщили представители нескольких компаний, оказывающих облачные услуги, за последнюю неделю спрос на их услуги вырос в несколько раз как от уже существующих, так и от новых клиентов. В «ВымпелКоме» (бренд «Билайн») наблюдается «кратный рост спроса» на подключение решений по кибербезопасности и облачных сервисов, что может быть связано с желанием компаний защитить свою инфраструктуру в связи с высоким риском кибератак.

Директор АНО «Информационная культура» Иван Бегтин также наблюдает тенденцию миграции российских компаний с зарубежных облаков на российские. По его мнению, это может быть вызвано в том числе скачком курса доллара и евро, а также отключением SWIFT в России, так как зарубежные сервисы принимают оплату преимущественно в валюте. По его мнению, игроки с небольшой долей рынка прекратят любое сотрудничество с российскими пользователям и компаниями, в то время как крупным участникам рынка пока уходить невыгодно. В то же время они могут приостановить сотрудничество с Россией из-за медийного давления, связанного со спецоперацией на Украине.

В этом отношении переход на российские облачные технологии может стать одним из вариантов решения проблемы, хотя российский облачный рынок не так хорошо развит, как зарубежный. Основатель и гендиректор компании O2xygen Павел Кулаков отмечает, что возросший спрос может увеличить нагрузки на вычислительную инфраструктуру российских провайдеров и выявить нехватку ресурсов.

Ранее стало известно, что Microsoft приостановила продажи товаров и предоставление услуг в России из-за спецоперации российских военных на Украине, говорится в заявлении компании. В компании отметили, что одним из важнейших направлений её работы сейчас является защита кибербезопасности Украины.