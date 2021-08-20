Российские изобретатели создадут конкурента антропоморфному роботу Маска

Российские изобретатели из подмосковного Одинцово намерены бросить вызов главе компании Tesla Илону Маску и создать своего робота-гуманоида. Об этом «Радио 1» рассказал руководитель центра молодёжного инновационного творчества «Роболатория» Дмитрий Мартынов.

По словам Мартынова, такая разработка уже ведётся, в ближайшее время новинку представят публике.

Стоимость робота составит порядка миллиона рублей. Как ожидается, он сможет работать в магазинах, отелях и ресторанах.

Наш робот сможет перемещаться в пространстве, ходить по магазинам, по офисам. Коммуницировать и контактировать с клиентами, консультировать их по услугам, по тому месту, где они находятся. Если это отель, робот сможет проконсультировать постояльца, как ему заселиться в его номер, зарегистрировать его и выдать ключ-карту. А если это ресторан, он сможет усадить клиента за столик, — сообщил руководитель центра.

Мартынов уверен, что их изобретение будет достойным конкурентом как на российском, так и на мировом рынке.

Ранее Илон Маск заявил о готовности представить прототип антропоморфного робота Tesla Bot в 2022 году. Прототип робота высотой около 172 см и весом 56 кг будет оснащён системой искусственного интеллекта. Помимо этого, в нём будет установлен набор датчиков, уже применяемых в электромобилях, производимых Tesla. Робот будет собран из лёгких материалов, а вместо лица планируется установить монитор, на который будет выводиться полезная информация.