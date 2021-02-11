Российские инженеры создали киберсобаку

https://static.news.ru/photo/4ebbfc12-6c79-11eb-ac11-96000091f725_660.jpg Фото: CrossTech Solutions Group

Российская компания Cross Tech Solutions Group, работающая в сфере информационной безопасности, создала макет робота-собаки. Киберпёс способен двигаться, реагировать на стимулы на основе показаний локационных сенсоров и датчиков температуры и возвращаться для зарядки на базовую станцию.

Прототипом для разработки послужил робот от компании Boston Dynamics, рассказали РИА Новости создатели отечественного искусственного животного. Cross Tech Solutions Group несколько месяцев пыталась организовать закупку и поставку в РФ четвероногого робота от американских коллег. Компания столкнулась с рядом сложностей в этом процессе и решила спроектировать собственную киберсобаку.

Основная задача проекта — добиться автономности действий робота при решении задач в промышленности. Также разработчики хотят визуализировать информацию об удалённых объектах окружения киберпса. Пока разработку не рассматривают как коммерческое начинание, но создатели допускают, что в будущем она будет применяться на особо опасных объектах — например, в шахтах.

В России и мире работа в этой области ведётся уже не первый год, но с точки зрения робототехники и технологий машинного обучения это исследование несёт общепопулярный характер. По нашим оценкам, период от создания такого прототипа до выпуска робота в промышленную эксплуатацию составит 1,5 года, что является важным преимуществом данной разработки, — отметил гендиректор компании Евгений Чугунов.

Как сообщал NEWS.ru, американские военные намерены использовать на полях сражений танки-роботы. Эксперименты по созданию подобных машин велись несколько лет, и теперь военные готовы представить целое семейство наземных беспилотников. По мысли создателей нового оружия, такие танки повысят огневую мощь группы пехоты и бронетанковых бригад, а также смогут выполнять боевые задачи без участия человека. Американские вооружённые силы планируют использовать боевых роботов (RCV) трёх классов: лёгкие, средние и тяжёлые.