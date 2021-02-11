Российские инженеры создали киберсобаку

Российская компания Cross Tech Solutions Group, работающая в сфере информационной безопасности, создала макет робота-собаки. Киберпёс способен двигаться, реагировать на стимулы на основе показаний локационных сенсоров и датчиков температуры и возвращаться для зарядки на базовую станцию.
Прототипом для разработки послужил робот от компании Boston Dynamics,
Основная задача проекта — добиться автономности действий робота при решении задач в промышленности. Также разработчики хотят визуализировать информацию об удалённых объектах окружения киберпса. Пока разработку не рассматривают как коммерческое начинание, но создатели допускают, что в будущем она будет применяться на особо опасных объектах — например, в шахтах.
В России и мире работа в этой области ведётся уже не первый год, но с точки зрения робототехники и технологий машинного обучения это исследование несёт общепопулярный характер. По нашим оценкам, период от создания такого прототипа до выпуска робота в промышленную эксплуатацию составит 1,5 года, что является важным преимуществом данной разработки, — отметил гендиректор компании Евгений Чугунов.
Как сообщал NEWS.ru, американские военные намерены использовать на полях сражений танки-роботы. Эксперименты по созданию подобных машин велись несколько лет, и теперь военные готовы представить целое семейство наземных беспилотников. По мысли создателей нового оружия, такие танки повысят огневую мощь группы пехоты и бронетанковых бригад, а также смогут выполнять боевые задачи без участия человека. Американские вооружённые силы