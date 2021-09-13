Российские физики нашли способ облегчить работу хирургов

Учёные НИТУ «МИСиС» совместно со специалистами РГУ им. А. Н. Косыгина усовершенствовали основной применяемый в хирургии материал. Авторы заявляют, что это упростит и сделает эффективнее работу врачей. Исследование опубликовал журнал Polymers.

Речь идёт о полилактиде — полимере, который используют для фиксации швов и иных вспомогательных задач. Он обладает высокой биосовместимостью и полной биоразлагаемостью. Производится из дешёвого растительного сырья.

Полилактид запоминает форму и благодаря этому, по словам специалистов НИТУ «МИСиС», подходит для самоустанавливающихся имплантатов, которые используют для лечения костей без опорной нагрузки.

Но материал активирует эффект памяти формы только при слишком высокой для человека температуре — 55–65 °C. Учёные изобрели полимерный композит на основе полилактида, который возвращает форму при температуре уже в 45 °C. Она подходит для кратковременного воздействия на организм.

Ранее стало известно, что российские медики научились выращивать новую костную ткань по образцу биоматериала. Об этом рассказал заведующий лабораторией генетики стволовых клеток Медико-генетического научного центра имени академика Н. П. Бочкова доктор биологических наук Дмитрий Гольдштейн.