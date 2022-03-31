Российские блогеры потребовали от Meta $1 млрд из-за блокировки Instagram

Совет блогеров при Совете Федерации составил претензионное письмо в компанию Meta (деятельность в России запрещена) c требованием выплатить компенсацию в $1 млрд в пользу пострадавших от блокировки пользователей и предпринимателей соцсети Instagram (деятельность в России запрещена). Об этом сообщила на круглом столе в Общественной палате основатель совета Валерия Рытвина. Также в письме содержится требование к Meta публично принести извинения гражданам России, пишут "Ведомости".

Выплаченная компенсация будет направлена на поддержку физических и юридических лиц, понёсших убытки в результате противоправных действий Meta Platforms Inc. – отмечается в обращении.

Рытвина отметила, что в день блокировки Instagram совет провёл опрос среди 60 тысяч пользователей этой соцсети. Выяснилось, что доход связан с Instagram 70% опрошенных, а для половины из них это основной источник заработка. Претензионное письмо будет направлено в Meta до конца дня и при отсутствии ответа может быть подан иск в суд. По словам авторов претензии, в Instagram работают в том числе матери–одиночки, инвалиды и другие незащищённые категории населения, которые не могут раскрутить свой блог на новой площадке.

Роскомнадзор с 14 марта заблокировал в РФ Instagram и внёс соцсеть в реестр запрещённых сайтов, поскольку там «распространяются сообщения, поощряющие и провоцирующие совершение насильственных действий в отношении россиян». При этом ведомство заявило о блокировке соцсети ещё 11 марта, «предусмотрев для пользователей дополнительные 48 часов переходного периода». В результате к 20 марта число российских пользователей платформы, по оценкам Mediascope, снизилось на 16% (с 39 млн до 34 млн пользователей). 21 марта Тверской суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании экстремистской организацией международной компании Meta и запрете её деятельности в России.