Российская соцсеть запустила звуковые стикеры к Евро-2020

https://static.news.ru/photo/271e7092-caaa-11eb-b908-96000091f725_660.jpg Фото: Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

Пользователи «Одноклассников» смогут следить за чемпионатом Европы по футболу прямо в соцсети. В приложении появились специальные стикеры и тематическая лента новостей.

Болельщикам предлагают делиться впечатлениями и эмоциями, используя звуковые стикерпаки от сборной России. Наборы были созданы при поддержке Российского футбольного союза, в них вошли стикеры со звуком от вратаря Юрия Дюпина («Рубин» Казань) и полузащитников Далера Кузяева («Зенит» Санкт-Петербург) и Дениса Черышева («Валенсия» Испания). Все желающие могут бесплатно скачать наборы на витрине стикеров и в официальной группе сборной России по футболу в ОК.

Также поклонники данного вида спорта смогут отслеживать главные новости турниров в футбольной ленте , которая расположена в разделе «Рекомендации». В ней будут собраны наиболее важные новости от ряда ресурсов и общественно-политических СМИ: Sports.ru, Sport24, «Чемпионат.com», «Спорт-Экспресса», РБК, ТАСС, РИА Новости, «Известий» и других. Лента будет активирована в ближайшее время.

Кроме того, желающие поддержать сборную России болельщики могут принять участие в специальном фотомарафоне. Для этого достаточно выложить снимок с рассказом о том, как они переживают за любимую команду, в соцсеть и указать хештег #БолейЗаНаших .