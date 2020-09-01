Российская компания разрабатывает систему навигации для Луны

https://static.news.ru/photo/0b675744-ec50-11ea-acf9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Компания «Информационные спутниковые системы» им. Решетникова (ИСС) разрабатывает навигационную систему для Луны.

Будущая навигационная система будет обеспечивать связью и информацией о местоположении людей и объектов на лунной поверхности, рассказал в интервью ТАСС гендиректор ИСС Николай Тестоедов.

Мы пока это всё просчитываем — количество аппаратов, баллистику, сколько плоскостей, какой функционал и так далее. Когда скажут, что нужна лунная навигация, она будет обеспечена, — сообщил Тестоедов.

Он уточнил, что для Луны, как и для Земли, минимальное число космических аппаратов навигационной системы будет не меньше 24 единиц, добавив, что для лунной навигационной системы, вероятно, потребуются более простые спутники.

Россия разрабатывает программы по освоению и изучению естественного спутника Земли. В рамках этой программы на Луну будут отправлены несколько автоматических миссий, первая из которых «Луна-2025» запланирована на 2021 год.

Также, как ранее сообщал NEWS.ru, Россия планирует в 2023 году начать испытания технологии возвращения космонавтов после полёта на Луну, а в 2030 году планирует отправить на естественный спутник Земли первую пилотируемую миссию.