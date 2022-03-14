России предсказали китайский вариант развития соцсетей

Блокировка международных социальный сетей Facebook и Instagram в России может способствовать развитию аналогичных национальных сервисов, как это произошло в Китае. Такое мнение в интервью РИА Новости высказала генеральный директор маркетингового агентства Tech Marketing Group, советник Центра компетенций НТИ по технологиям хранения и анализа больших данных на базе МГУ Мария Пешкова.

В перспективе в России возможен китайский сценарий развития национальных социальных сетей. IT-компании будут создавать и выводить на российский рынок новые продукты, успех которых зависит от того, насколько качественно они смогут закрыть новые потребности пользователей, — сказала эксперт.

По её словам, после блокировки западных сетей в Китае пользоваться ими с помощью сервисов VPN продолжили около 30% пользователей. В результате на рынке появилось большое количество местных мессенджеров и сервисов для общения и размещения контента.

При этом Пешкова полагает, что переход в Telegram и «ВКонтакте» после блокировки Facebook и Instagram всё равно не позволит полноценно их заменить и обеспечить все потребности, поскольку формат площадок сильно различается.

Продвижение многих российских компаний малого и среднего бизнеса базируется именно в Instagram, их поведение сейчас аналогично пользователям. Дальше компаниям придется искать новые пути продвижения в Интернете, но с блокировкой одной площадки откроются новые возможности и перспективы развития на российском рынке, — резюмировала Мария Пешкова.

Социальная сеть Instagram (принадлежащая компании Meta) официально была внесена в реестр запрещённых сайтов Роскомнадзора. Ранее ведомство объявило, что Instagram будет заблокирован на территории России в 00:00 мск 14 марта. Это касается всех площадок Meta, кроме мессенджера WhatsApp.

Сервис «ВКонтакте» объявил о запуске приложения, с помощью которого можно перенести в соцсеть фото и видеоматериалы из Instagram, который заблокировали на территории РФ. Нужно будет только указать имя пользователя в Instagram или ссылку на аккаунт.