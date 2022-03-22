России предрекли «вторую волну» эмиграции IT-специалистов

Россию в апреле могут покинуть 70–100 тысяч человек в рамках «второй волны» эмиграции IT-специалистов, заявил глава Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко. По его словам, которые приводит «Интерфакс», первая волна эмиграции оценивается в 50–70 тысяч человек и вторую волну сдерживают только дороговизна жилья и билетов, а также невозможность проводить транзакции из-за санкций.

Но вторая волна точно будет, по нашему прогнозу, от 70 тысяч до 100 тысяч человек в апреле уедут. Это только айтишники, — сообщил глава РАЭК.

Ранее глава группы InfoWatch Наталья Касперская заявила, что в конце февраля — начале марта из России уехало много IT-специалистов, большинство из них перебралось в страны ближнего зарубежья. По её словам, многие не увольнялись с работы и могут в скором времени вернуться в страну. Касперская предположила, что стимулировать их возвращение нужно не только материальными мерами, но и путём проведения пиар-кампаний.

Эксперт считает, что айтишники — люди с тонкой душевной организацией, они во многом связаны с Западом, поэтому «такой слом системы приводит их в трепет» и их «надо успокаивать». Касперская добавила, что мер поддержки отрасли сегодня достаточно, нужно просто их реализовывать.