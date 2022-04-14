Роскосмос соберёт первый беспилотный трамвай

Гендиректор Усть-Катавского вагоностроительного завода (УКВЗ, входит в госкорпорацию «Роскосмос») Роман Новиков заявил, что предприятие начнёт сборку первого беспилотного трамвая в конце 2022 года. Эксперт тем не менее не привёл технические данные нового транспортного средства, передаёт ТАСС.

Начало сборки первого беспилотного трамвая запланировано на конец года, — рассказал Новиков.

В начале февраля 2020 года гендиректор предприятия Новиков сообщил о достижении предварительной договоренности по организации трамвайного движения на космодроме Восточный.

При этом цены на новые легковые автомобили в России за месяц с момента официального признания независимости ДНР и ЛНР 21 февраля и последующего начала специальной операции на Украине растут на 50–60%. Предприниматели связывают увеличение стоимости с антироссийскими санкциями.

Глава «Гознака» Аркадий Трачук ранее рассказал, что модернизированные рубли получат новые защитные признаки, в том числе машиночитаемые. Он отметил, что образ банкноты — это тоже защитный признак. По его словам, это достаточно сложная, многослойная картинка, которая очень тщательно прорабатывается во время создания. Он добавил, что это существенные изменения, для которых проводится достаточно большая работа.