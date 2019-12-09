https://static.news.ru/photo/3f884b20-1a71-11ea-a660-fa163e074e61_660.jpg Фото: roscosmos.ru

В Роскосмосе начали изготавливать инфракрасный радиометр высокого разрешения для МКС. Это система дистанционного зондирования Земли, которая повысит эффективность мониторинга прогноза развития природных и техногенных катастроф и позволит выполнять другие задачи.

Новый прибор после установки на МКС поможет отслеживать состояние Мирового океана и исследовать динамические процессы в акваториях, проводить тематическое картографирование земной поверхности, в том числе геологическое картирование — поиск и идентификацию полезных ископаемых, обнаружение возможных районов газовых и нефтяных месторождений.

Он также станет инструментом исследования вулканической деятельности, динамики зон вечной мерзлоты, прогнозирования сейсмической активности, позволит оценивать состояние полигонов промышленных и бытовых отходов и сможет решать многие другие задачи, сообщает пресс-служба холдинга.

Планируемый срок сдачи системы в эксплуатацию — 2022 год.

Как ранее писал NEWS.ru, Россия начнёт развёртывание новой спутниковой группировки «Гонец» в 2024 году. В настоящее время развёртываются группировки OneWeb и Starlink. С «Гонцом» они конкурировать не будут. Эти системы ориентированы на предоставление высокоскоростного доступа в Интернет операторами пользователям, а «Гонец» нового поколения — это узкополосная система для работы в сегменте межмашинного взаимодействия и предоставления телефонной связи. У этих систем разные сегменты применения, класс абонентского оборудования и используемые радиочастоты.