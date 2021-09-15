Роскомнадзор заблокировал Google Docs

Пользователи нескольких крупных операторов связи сообщили, что не могут получить доступ к порталу docs.google.com. О проблемах сообщили клиенты МТС, «Мегафона», «Ростелекома» и Yota. Об этом пишет проект по мониторингу российский системы интернет-блокировок GlobalCheck.

Вероятно, блокировка связана с публикацией списков «умного голосования» на ресурсе «Google Документы», — заявили представители проекта.

Известно, что доступ сохранили лишь пользователи столичного региона. При этом среди заблокированных Роскомнадзором ресурсов оказалась и платформа telegra.ph — сервис для чтения и написания текстов от создателей Telegram.

Если иностранные IT-компании, в первую очередь Google, продолжат «стыдливо уклоняться» от претензий Роскомнадзора, Госдума ужесточит законодательство об ответственности для них. Об этом ранее заявил депутат Василий Пискарёв. По его словам, это одна из основных задач будущего созыва Госдумы.