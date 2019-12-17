https://static.news.ru/photo/e4d2a4ec-20cd-11ea-bd64-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский заявил, что стриминговый сервис Twitch и телеканал «Матч ТВ» удалили контент, права на который принадлежат Rambler Group. Теперь страницам не грозит блокировка.

Доступ к ресурсам не был ограничен, передаёт его слова ТАСС.

В связи с принятием владельцами ресурсов мер по удалению противоправного контента доступ к данным информационным ресурсам не ограничивался, — подчеркнул он.

Ранее NEWS.ru писал, что Rambler Group подала в суд на стриминговый сервис Twitch. Компания считает, что он нарушил права на трансляции матчей Английской премьер-лиги по футболу (АПЛ), в связи с чем просит Мосгорсуд взыскать 180,35 млрд рублей и заблокировать платформу в России.

Первоначально при обращении в суд Rambler Group требовала только заблокировать Twitch, однако позднее заявила требование о компенсации в €2,1 млн (около 147 млн руб. по курсу ЦБ). Требование 180 млрд руб. было предъявлено на заседании 29 ноября.