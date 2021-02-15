Роскомнадзор призвали взять под контроль новую соцсеть Clubhouse

https://static.news.ru/photo/5ad37216-700f-11eb-80cd-96000091f725_660.jpg Фото: Rafael Henrique / globallookpress

Роскомнадзор и правоохранительные органы должны заняться изучением и контролем новой соцсети Clubhouse. Так же, как они делают с остальными площадками, доступными в России.

Нужно, чтобы контролирующие органы продумали механизм отслеживания и фиксации происходящего в приложении. Кроме того, Clubhouse должно открыть своё официальное представительство в России.

Такое мнение выразил в беседе с РИА Новости первый зампред комиссии Общественной палаты по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив Артём Кирьянов.

Что касается законодательного регулирования, можно применять меры воздействия, если будет соблюдён определённый порядок, — сказал он.

Он призвал фиксировать все нарушения. Дело в том, что в Clubhouse возможно только голосовое общение без возможности записи и дальнейшего распространения происходящего. Поэтому Кирьянов призывает записывать информацию на внешние носители. По мнению эксперта, новая социальная сеть должна исполнять российские законы также, как любая другая.

Clubhouse была запущена в 2020 году. Популярность в России она только начала набирать. Чтобы попасть в систему, нужно получить приглашение от уже зарегистрированных пользователей. Платформа доступна только на iOS.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков считает интересным предложение американского предпринимателя Илона Маска пообщаться с Владимиром Путиным в социальной сети Clubhouse. Представитель Кремля подчеркнул, что предварительно нужно понять, что предлагается, писал ранее NEWS.ru.