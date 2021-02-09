Роскомнадзор начал тестировать приложение для жалоб на запрещённый контент

https://static.news.ru/photo/064ff3da-6ade-11eb-a9e1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор, РКН) в тестовом режиме запустила мобильное приложение, с помощью которого граждане могут оперативно пожаловаться на размещённую в Интернете запрещённую информацию.

РКН отмечает, что цель разработки приложения — повышение скорости удаления противозаконных данных из Сети. С помощью нового сервиса люди смогут также отследить порядок прохождения жалобы на всех этапах и проверить, ограничен ли доступ к интересующих их ресурсам.

Бета-версия приложения Роскомнадзора доступна для скачивания в AppStore и GooglePlay. Получить доступ к функционалу сервиса можно без регистрации, авторизовавшись через портал госуслуг.

Приложение станет дополнением к каналу обратной связи, по которому РКН с ноября 2012 года получил более 2,7 млн сообщений о нарушающей законодательство информации в Сети. Всего за восемь лет своего существования ведомство рассмотрело боле 315 тысяч сообщений о детской порнографии, 643 тысячи — об обороте наркотических веществ, 211,5 тысячи — о призывах к суициду и 1,5 млн — о нелегальных азартных играх.

Ранее РКН начал использовать технологии искусственного интеллекта для повышения скорости и точности выявления противоправной информации в Интернете, передавал NEWS.ru. Новое программное обеспечение системы мониторинга на базе технологий ИИ позволит проверять более 11,7 млн текстовых материалов в сутки и выявлять противоправный контент с погрешностью, не превышающей 15%. Производительность работы экспертов Роскомнадзора вырастет более чем в 14 раз при применении нейросетей, сообщило надзорное ведомство.