Роскомнадзор начал искать запрещённый контент в Сети с помощью ИИ

https://static.news.ru/photo/47ee5912-4aa9-11eb-a778-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) начала использовать технологии искусственного интеллекта для повышения скорости и точности выявления противоправной информации в Интернете.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Роскомнадзора. Отмечается, что применение ИИ значительно увеличит мощность системы мониторинга и нарастит объём данных, которые служба обрабатывает для выявления детской порнографии, призывов к суициду, контента, связанного с наркотиками и прочей нелегальной информации.

Новое программное обеспечение системы мониторинга на базе технологий ИИ позволит проверять более 11,7 млн текстовых материалов в сутки и выявлять противоправный контент с погрешностью, не превышающей 15%. Производительность работы экспертов Роскомнадзора вырастет более чем в 14 раз при применении нейросетей, сообщило надзорное ведомство.

Ранее Роскомнадзор впервые составил протоколы за отсутствие маркировки в отношении СМИ, признанных иностранными агентами, передавал NEWS.ru.