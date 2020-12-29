Роскомнадзор начал искать запрещённый контент в Сети с помощью ИИ

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) начала использовать технологии искусственного интеллекта для повышения скорости и точности выявления противоправной информации в Интернете.
Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Роскомнадзора. Отмечается, что применение ИИ значительно увеличит мощность системы мониторинга и нарастит объём данных, которые служба обрабатывает для выявления детской порнографии, призывов к суициду, контента, связанного с наркотиками и прочей нелегальной информации.
Новое программное обеспечение системы мониторинга на базе технологий ИИ позволит проверять более 11,7 млн текстовых материалов в сутки и выявлять противоправный контент с погрешностью, не превышающей 15%. Производительность работы экспертов Роскомнадзора вырастет более чем в 14 раз при применении нейросетей, сообщило надзорное ведомство.
Ранее Роскомнадзор впервые составил протоколы за отсутствие маркировки в отношении СМИ, признанных иностранными агентами, передавал NEWS.ru.