Роскомнадзор: Facebook должен разъяснить блокировку аккаунтов в Instagram

https://static.news.ru/photo/79243274-7cfc-11eb-9f1f-96000091f725_660.jpg Фото: Marius Bulling via imago-images.de/Global Look Press

Более 500 аккаунтов российских пользователей Instagram были заблокированы Facebook. Роскомнадзор потребовал объяснить причину.

Ранее специалисты Facebook прекратили работу объединённых в сеть учётных записей в Instagram. С данных аккаунтов неизвестные лица якобы публиковали материалы с критикой несанкционированных акций в поддержку оппозиционера Алексея Навального в России. В сеть, которая работала в полуавтоматическом режиме, входили 530 страниц в Instagram, часть из которых были фейковые. В общей сложности у сети была аудитория в 55 тысяч пользователей, пишет ТАСС.

Роскомнадзор направил руководству компании Facebook письмо с требованием предоставить списки аккаунтов, к которым ограничен доступ, а также разъяснить причины их блокировки, — говорится в сообщении ведомства.

При этом Роскомнадзор просит администрацию Facebook предоставить документы, подтверждающие ведение в заблокированных аккаунтах противоправной деятельности, если, по мнению компании, она велась.

Ранее социальная сеть Twitter сообщила об удалении ста якобы связанных с Россией аккаунтов, обвинив их в нарушении правил платформы. В Twitter утверждают, что раскрыли сеть из 69 аккаунтов, которая была связана с РФ и пыталась «подорвать веру в Североатлантический альянс и его стабильность». Ещё 31 «российский» аккаунт был удалён, потому что владельцы якобы хотели повлиять на Соединённые Штаты и Евросоюз. Уточняется, что также были удалены аккаунты, связанные с Арменией и Ираном, писал NEWS.ru.