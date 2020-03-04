https://static.news.ru/photo/a7415490-5e10-11ea-a9d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Специалисты Роскачества совместно с экспертами Росздравнадзора намерены проверить телемедицинские приложения и составить рейтинг лучших сервисов.

Мы планируем оценить информационную безопасность использования телемедицинских приложений, а также их удобство, адаптированность для людей с ограниченными возможностями и функциональность. В дальнейшем мы проверим и качество предоставляемых услуг, — цитирует пресс-служба замруководителя Роскачества Илью Лоевского.

Закон о телемедицине, по которому врачи имеют право оказывать помощь пациентам через мобильное приложение, вступил в силу в 2018 году. С тех пор услуги дистанционных врачебных консультаций стало предлагать множество компаний. Их рейтинг эксперты опубликуют осенью.

Как писал NEWS.ru, киберпреступники в социальных сетях стремятся использовать личные данные, которые публикует потенциальная жертва. Таким образом мошенники пытаются втереться в доверие, а в ряде случаев и попасть во френд-лист, сообщили в Роскачестве. В связи с этим интернет-пользователям необходимо проявлять бдительность. Например, установить максимальные настройки приватности и скрыть от всех, кроме друзей, свои публикации, контактные данные, а также сведения о родственниках и друзьях.