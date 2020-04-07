Роскачество усомнилось в безопасности персональных данных в смартфонах

https://static.news.ru/photo/4d0eb29e-78d0-11ea-8249-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самые последние модели смартфонов достаточно надёжны с точки зрения безопасности персональных данных владельцев. Однако ни один из гаджетов не гарантирует полной конфиденциальности, заявили в Роскачестве.

Эксперты протестировали 18 моделей семи брендов, но идеальный аппарат не нашли, следует из отчёта организации.

В 17 случаях была поставлена под сомнение защита аккаунта. С двух моделей данные о телефоне передавались в незашифрованном виде. Ещё у 11 смартфонов оказались слабыми требования к паролям.

При этом ни один из телефонов не позволял отказаться от условий разработчиков операционной системы, которые дают производителю доступ к информации на телефоне. В ряде случаев установка дополнительного программного обеспечения, по сути, оказалась навязанной услугой.

Потенциальным пользователям смартфонов эксперты рекомендовали обращать внимание не только на технические характеристики и стоимость, но и на политику производителя в отношении персональных данных, срок поддержки устройств, а также на частоту выпуска обновлений софта, особенно — в части безопасности. Поэтому специалисты посоветовали отдавать предпочтение уже состоявшимся брендам, а не малоизвестным маркам, которые только появились в продаже.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин подписал закон, который откладывает до 1 января 2021 года обязательную предустановку российского программного обеспечения на продаваемую в стране электронную технику.