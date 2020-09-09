Роскачество оценило безопасность приложений для родительского контроля

https://static.news.ru/photo/93e7cde4-f333-11ea-b863-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества проверили безопасность и функциональность самых популярных приложений для родительского контроля для iOS и Android.

К исследованию присоединились юристы АНО «ПравоРоботов», которые проанализировали политики конфиденциальности сервисов на соответствие 152-ФЗ и выделили негативные положительные стороны приложений.

Специалисты изучили приложения, которые обладают как минимум функциями веб-фильтрации и установки лимитов на использование смартфона, доступные всем пользователям (а не клиенту определенного оператора или стороннего сервиса). В итоге 11 из 15 исследованных сервисов набрали более 3,5 балла, что является хорошим показателем. При это приложений, которые не рекомендуются для использования, нет.

По результатам тестирования наиболее функциональные приложения — Kaspersky Safe Kids, Safe Lagoon, ESET на Android, Kaspersky Safe Kids, Kidslox на iOS. Наилучшие результаты по проверке блокировок показали — Kaspersky Safe Kids, Norton Family, Kroha на Android и Safe Family, Kaspersky Safe Kids и Norton Family на iOS, — говорится в сообщении.

Самыми удобными сервисами на Android эксперты признали Kidslox, Kaspersky Safe Kids и Google Family Link, на iOS — Kidslox и Kaspersky Safe Kids. Наиболее безопасными признаны на Android — Kaspersky Safe Kids и Norton Family, на iOS — Kaspersky Safe Kids, Norton Family и Safe Family.

Лучшие показатели продемонстрировали Kaspersky, ESET и McAfee (Safe Family) на Android и Kaspersky, McAfee (Safe Family) и Norton на iOS.

Всего при проверке специалисты учитывали 131 критерий, 1154 отзыва в App Store и Google Play, а также провели глубинные интервью с родителями-активными пользователями таких сервисов. Цены на приложения варьируются от 99 до 510 рублей в месяц.

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