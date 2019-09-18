https://static.news.ru/photo/93ace8d4-da05-11e9-88a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин считает, что ресурс Международной космической станции можно продлить до 2030 года. По его словам, нет смысла завершать эксплуатацию МКС, если в ближайшее время туда будут отправлены модули с ресурсом в 15 лет.

То, о чём мы мечтаем, — сохранение международного равноправного сотрудничества. Для этого пригодится и МКС, ресурс которой может быть продлён, я думаю, до 2030 года, — сказал Рогозин журналистам в Балтийском государственном техническом университете в Санкт-Петербурге.

Осенью 2018 года исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалёв заявил, что техническое состояние МКС позволяет эксплуатировать её ещё минимум 10 лет. МКС действует с 1998 года, писал News.ru. За это время на борту побывали свыше 200 космонавтов.