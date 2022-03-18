Рогозин: США рассматривают вопрос отключения России от GPS

Соединённые Штаты в рамках санкций рассматривают вопрос отключения РФ от навигационных систем GPS, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время посещения Ракетно-космического центра «Прогресс». Он добавил, что не стоит из-за этого переживать, потому что российские смартфоны подключены к системе ГЛОНАСС, передаёт РИА Новости.

В рамках санкций США рассматривают возможность отключения России от GPS. Знаете об этом? Не знаете. Могу вам сказать, что рассматривается такой вопрос, — сказал глава госкорпорации.

Он добавил, что не стоит из-за этого напрягаться, так как российские смартфоны подключены к отечественной системе ГЛОНАСС, которая в этом случае продолжить работать.

Ранее ЕС отключил от системы межбанковских платежей SWIFT российские банки ВТБ, «Россия» и «Открытие», а также Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Согласно решению Евросоюза, этот шаг призван изолировать учреждения от международных финансовых потоков, значительно ограничив их глобальную деятельность. При необходимости чёрный список финансовых организаций может быть расширен.

В настоящее время Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. О её начале 24 февраля объявил в телеобращении президент РФ Владимир Путин. Целью операции глава государства назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как пояснили в Министерстве обороны РФ, российская армия наносит высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры Украины и её войскам.