https://static.news.ru/photo/fb22ff70-c4f3-11e9-8a8c-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Рогозин (в центре) Фото: Rogozin/twitter.com

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин объяснил, почему не сможет полететь на МКС. Препятствием к этому является его высокий рост, который не соответствует требованиям для отправляющихся в космос.

Рост Рогозина, по его словам, 190 см, сообщает РИА Новости. А ограничение для космонавтов установлено на уровне 180 см. При этом глава госкорпорации прошёл первый этап тренировок вместе с новым набором космонавтов. В итоге он признался, что такие физические нагрузки дались ему тяжело, несмотря на то что он мастер спорта.

Вместо себя Рогозин в шутку предложил запустить на орбиту губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Вопрос о полёте в космос журналисты задали главе Роскосмоса после того, как на МКС отправился робот «Фёдор» (Skybot F-850). Он стартовал на корабле «Союз МС-14» с космодрома Байконур. Ракета стартовала в строго обозначенное время — 06:38 мск.

Сообщается, что через 8 минут 49 секунд ракета-носитель выведет корабль на орбиту и тот возьмёт курс на МКС. Ожидается, что робот будет комментировать этапы полёта.

Ранее сообщалось, что «Фёдор» выполнит на борту МКС пять-шесть экспериментов. Научные задачи робота засекречены. У робота уже появилась своя страница в Instagram. На ней уже опубликовано несколько постов, писал News.ru.