Роботы «Уран-14» будут тушить пожары в опасных для человека условиях

https://static.news.ru/photo/87044f4e-ed75-11ea-be69-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Беспилотные наземные роботы «Уран-14» собираются применять не только во время боевых действий, но и при тушении опасных для человека пожаров.

Как сообщили источники портала «Известия», наземные системы «Уран-14» способны выдерживать высокие температуры и работать в условиях опасных для человека. Роботами можно управлять дистанционно.

Ожидается, что «Уран-14» сможет работать во время стихийных бедствии и во время других тяжёлых условий, при которых человек не может работать.

Система способна тушить пожары на расстоянии 25 метров (пенная струя) и 50 метров (водная струя). Водяной пожарный насос, которым оснащён «Уран-14», может производить две тысячи литров в минуту.

Ранее NEWS.ru писал, что в 2019 году «Уран-14» участвовал в тушении пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края.