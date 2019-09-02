https://static.news.ru/photo/24954956-cd8e-11e9-9b3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mashable/youtube.com

Один из ночных клубов во Франции приготовил необычный сюрприз к юбилею заведения. Список танцовщиц пополнят два робота-стриптизёра.

Их создал британский художник Джайлс Уокер, который покрыл металлические тела деталями от пластиковых манекенов, надел на них туфли с высокой шпилькой и приделал вместо головы камеры наблюдения. По словам автора, цель роботов заключается в «игре с понятием вуайеризма».

Владелец клуба отметил, что «новые сотрудники» не заменят собой танцоров-людей, поскольку решение об их трудоустройстве — это способ воздать почести технологии. Одна из танцовщиц также считает, что робот не сможет заменить человека.

Мы не работаем в вульгарной сфере. Это художественная деятельность. Это что-то красивое, и роботы этого не изменят, — заключила работница ночного клуба.

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