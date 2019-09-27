Пермская компания Promobot запустила серийное производство антропоморфных роботов, в первой партии будет пять единиц.
Три экземпляра останутся в России, а два отправятся в ОАЭ. Заказывают роботов, стоимость которых колеблется в диапазоне от 1,3 до трёх млн рублей в зависимости от «начинки» и сложности исполнения, мединститут, госструктуры, банки и частные лица, пишет
Как писал News.ru ранее, глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас посетил Сколковский институт науки и технологий. По прибытии в Сколково Маасу сразу же показали промобота пермской компании Promobot. Министр поинтересовался, любит ли промобот футбол.