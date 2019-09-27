https://static.news.ru/photo/0e38fbfc-e1b2-11e9-b94d-fa163e074e61_660.jpg Фото: rupromobot/instagram.com

Пермская компания Promobot запустила серийное производство антропоморфных роботов, в первой партии будет пять единиц.

Три экземпляра останутся в России, а два отправятся в ОАЭ. Заказывают роботов, стоимость которых колеблется в диапазоне от 1,3 до трёх млн рублей в зависимости от «начинки» и сложности исполнения, мединститут, госструктуры, банки и частные лица, пишет Ura со ссылкой на пресс-службу Promobot.

Как писал News.ru ранее, глава немецкого внешнеполитического ведомства Хайко Маас посетил Сколковский институт науки и технологий. По прибытии в Сколково Маасу сразу же показали промобота пермской компании Promobot. Министр поинтересовался, любит ли промобот футбол.