Роботов научили обращаться с верёвками и тканями

https://static.news.ru/photo/bfe26b20-ba16-11eb-83fd-96000091f725_660.jpg Фото: Скриншот видео University of Michigan ARM Lab/youtube.com

Учёные из Мичиганского университета (США) разработали алгоритм, с помощью которого удалось обучить роботов эффективно взаимодействовать с мягкими материалами, постоянно меняющими форму, такими как верёвки и ткани. Об этом сообщает портал Slashgear.

Роботы, обученные алгоритмом, смогли поднимать и перемещать предметы, не владея полной информацией о физических свойствах и геометрии окружающего пространства. Машину научили «понимать», когда следует доверять своим операционным моделям и действовать в полном соответствии с ними, а когда нужно отказаться от выполнения текущей задачи, чтобы ситуация не вышла из-под контроля.

Сначала учёные создали простую модель верёвки, которая может двигаться в открытом пространстве. Затем они добавляли в модель препятствия и применили классификатор, чтобы роботы научились обращаться с материалом, который ведёт себя непредсказуемо. В последнюю очередь в программу добавили меры восстановления, чтобы машина могла вернуться к предыдущему шагу в случае возникновения любых проблем.

В этом проекте учёные реализовали два фундаментальных принципа: использование классификатора, предсказывающего степень надёжности той или иной модели, и применение политики восстановления в случаях, когда модель оказывается ненадёжной. Существующие в настоящее время роботы хорошо решают задачи в структурированной среде с известными заранее условиями. Однако всё может пойти не по плану, когда машины оказываются в новом пространстве или взаимодействуют с неизвестными им материалами. Работа исследователей из Мичиганского университета может стать шагом к решению этой проблемы.

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