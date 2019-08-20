https://static.news.ru/photo/dbc075d4-c34c-11e9-93df-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Рогозин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Кавказские учёные представили танцующего робота на молодёжном форуме «Машук» в Пятигорске во время визита главы Роскосмоса Дмитрий Рогозина.

По словам представителя центра молодёжного инновационного творчества Fab Lab Alania Дианы Кадзаевой, робота назвали древним осетинским именем — Хашби. На него надели папаху и бурку и запрограммировали горский танец.

Это талисман команды, образец для подражания и демонстрация профессионализма наших преподавателей, — сообщили в Fab Lab Alania.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин приехал на форум в футболке с изображением робота «Фёдора» и надписью «За мной не заржавеет».

Кроме кавказского танцора Хашби, Рогозину показали новый проект по раздельному сбору мусора для эффективной переработки, учёные из Ингушетии представили интеграционный клуб для инвалидов «Другой взгляд», а ребята из Ставрополья продемонстрировали инновационную обучающую платформу для студентов-хирургов.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о намерении отправить роботов на высочайшую точку Европы — Эльбрус. По его словам, это необходимо для того, чтобы испытать робототехнические комплексы, предназначенные для работы на поверхностях Луны и Марса. Он отметил, что горы Кавказа отлично для этого подойдут, писал News.ru.