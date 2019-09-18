Роскомнадзор заблокировал сайт крупного англоязычного форума по олимпиадной математике Art Of Problem Solving. Ведомство пыталось ограничить доступ к мессенджеру Telegram.
Первым о проблеме
При входе на сайт информация о блокировке отсутствует, однако его IP-адрес внесён в реестр Роскомнадзора, где в качестве причины указано решение Таганского суда Москвы от 13 апреля 2018 года о блокировке Telegram на территории России.
Ранее бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что высшие должностные лица не должны использовать WhatsApp и Telegram, поскольку они небезопасны. Специалист предложил чиновникам другие мессенджеры, о которых News.ru рассказал в специальном материале.